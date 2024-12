L’Office National des Fourrages (ONF), établissement public fraichement créé, envisage d’entamer ses premières opérations d’importation de maïs, tourteaux et autres aliments fourragers, en 2025.

Un premier appel à manifestation d’intérêt pour l’importation de cargaisons, entre 13000 et 25000 tonnes d’aliments fourragers, vient d’être lancé, selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en vue de constituer une liste restreinte de fournisseurs de maïs, tourteaux et autres aliments fourragers conformément à la réglementation des marchés publics.

Les fournisseurs intéressés sont invités, ainsi, à présenter leurs dossiers, au plus tard, le 9 janvier 2025. Ils doivent être dotés, selon l’ONF, d’au moins deux années d’ancienneté, et doivent avoir réalisé au moins une opération d’exportation de maïs, tourteaux et autres aliment fourrages, durant les deux dernières années. Les dossiers peuvent être adressés à l’ONF en format PDF à l’adresse sec.onf@iresa.agrinet.tn.

Créé début 2024, en vertu du décret du 10 janvier 2024, l’ONF est un établissement public financièrement autonome dont les principales missions consistent à produire, importer, distribuer et commercialiser les aliments fourragers. Il est aussi chargé de constituer des stocks de réserve et réaliser toutes les interventions nécessaires à la régulation du marché des fourrages.