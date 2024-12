Le commissaire régional du tourisme à Nabeul, Wahid Ben Fraj, a indiqué, jeudi, à l’Agence TAP, qu’entre 12 mille et 13 mille pensionnaires sont attendus, la veille du nouvel an, dans les hôtels de Nabeul et Hammamet.

Selon les réservations enregistrées, la période allant du 20 au 31 décembre courant devrait voir l’arrivée de 30 mille visiteurs dans ladite zone touristique, soit une augmentation de 11% par rapport à la même période de l’année dernière, avec des estimations de 90 mille nuitées, soit une hausse de 23% par rapport à pareille période de l’année précédente.

A cet égard, les services de contrôle au sein du commissariat régional au tourisme, intensifient les opérations d’inspection dans les unités touristiques pour vérifier les aspects de qualité des services, des règles d’hygiène et de sécurité, a souligné Ben Fraj.

Il a fait remarquer que les chiffres enregistrés depuis le début de l’année jusqu’au 20 décembre 2024, étaient “bons et encourageants”, en particulier après que la zone touristique de Nabeul-Hammamet ait accueilli un total de 873 mille visiteurs, soit des taux similaires à ceux de la même période de l’année dernière, tandis que le nombre de nuitées passées a dépassé 4 millions de nuitées, soit une augmentation de 7% par rapport à 2023.

“Les indicateurs touristiques positifs, tant au niveau régional que national, confirment que l’année 2024, devant voir l’arrivée de plus de 10 millions de touristes dans le pays, sera une année de référence pour le secteur”, a-t-il estimé.

Concernant les marchés touristiques, Ben Fraj a expliqué que le marché intérieur continue d’occuper la première place en termes de nombre de visiteurs, avec environ 25% du total des marchés, parallèlement au retour des marchés européens traditionnels, notamment les marchés français, anglais, polonais et tchèque.