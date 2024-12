Entre janvier et fin novembre 2024, 3430 Tunisiens ont été recrutés à l’international, selon l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT). Ce chiffre est en baisse par rapport aux 4179 recrutements enregistrés sur la même période en 2023. Cependant, l’ATCT observe une hausse globale de la demande pour les compétences tunisiennes, une tendance marquée depuis la pandémie de Covid-19.

Destinations privilégiées

L’Allemagne et le Canada dominent la liste des destinations préférées, avec respectivement 671 et 613 recrutements. Oman arrive en troisième position avec 411 placements, suivie par la France (360) et l’Arabie saoudite (357).

La santé, secteur phare

Le secteur de la santé se distingue, concentrant 36 % des recrutements avec 1249 professionnels médicaux et paramédicaux. Viennent ensuite l’éducation (821 recrutements), l’administration (315), le tourisme et les services (215), le transport (119), l’informatique et la communication (115) et le commerce (69). Les autres secteurs totalisent 67 recrutements.

Une présence internationale significative

À ce jour, 26 551 experts et collaborateurs tunisiens travaillent à l’étranger sous l’égide de l’ATCT. Parmi eux, 56 % sont actifs dans les pays arabes, 29 % en Europe et 12 % au Canada.

La Tunisie, actrice de la coopération Sud-Sud

Dans le cadre des initiatives de coopération Sud-Sud, 21 experts tunisiens ont été déployés en Jordanie et en Guinée pour des projets axés sur le développement et les exportations. Par ailleurs, 143 cadres africains et arabes ont participé à des ateliers et formations organisés par la Tunisie, renforçant ainsi leur expertise dans divers domaines prioritaires.