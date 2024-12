Coopération Sud-Sud : La BID et l’ATCT Traçent une Feuille de Route pour 2024-2027

Une feuille de route traçant les priorités en matière de coopération technique sud-sud entre les pays membres de la Banque Islamique de Développement (BID), pour les 3 prochaines années, sera élaborée lors de la 5ème édition des réunions des agences de coopération internationale et technique des pays membres de la banque qui se tient les 10 et 11 décembre 2024 à l’initiative de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’initiative 3.2C, lancée depuis 2016, par la BID dans l’objectif de favoriser les échanges et la coopération entre les pays membres de la Banque.

Présidant l’ouverture des travaux de cette réunion, le chef de cabinet du ministre de l’économie et de la planification, Lotfi Fradi a souligné l’importance de la coopération sud-sud et de l’échange d’expériences et d’expertises face aux défis liés au changement climatique, au développement inclusif, au développement des chaînes de valeurs agricoles, à l’inclusion financière des catégories vulnérables et à la sécurité alimentaire.

Il a réitéré le soutien de la Tunisie à l’initiative 3.2C de la BID et sa disposition à partager ses expertises avec les pays membres de cette initiative afin de hisser le niveau de la coopération sud-sud à des paliers supérieurs, au service de l’intérêt commun.

De son côté, le Directeur Général de l’ATCT, Mohamed Blidi, a affirmé que cette réunion vise à discuter des mécanismes à même de booster la coopération technique entre les pays membres de la BID et les agences de coopération technique de ces pays.

Cette réunion est également, selon lui, une occasion de promouvoir les compétences tunisiennes dans les domaines vitaux (santé, agriculture, industrie, énergie) dans différents pays essentiellement arabes et africains intéressés par ces ressources qualifiées, et d’identifier les besoins des pays membres de la BID en la matière.

«Depuis la création de l’ATCT en 1972, l’agence a réussi à placer plus de 75000 coopérants et experts dans différents domaines auprès de divers pays et continue à déployer des efforts dans ce sens.

Elle a également formé plus de 6000 cadres arabes et africains. Par ailleurs, plus de 2000 experts et consultants tunisiens ont réalisé des missions d’expertise et d’assistance technique de courtes durées dans plusieurs pays frères et amis et pour le compte d’organisations régionales et internationales. L’ATCT a aussi réalisé plusieurs projets dans divers domaines (inclusion financière, éducation, renforcement des chaines de valeurs agricoles) dans des pays arabes et africains» a-t-il précisé.

Et d’ajouter «le placement des cadres tunisiens à l’étranger se fait selon les besoins des pays frères et amis en matière de coopération technique, tout en prenant en considération les besoins de la Tunisie en ressources qualifiées ».