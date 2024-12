Le taux de change du dinar tunisien a enregistré, durant l’année 2023, une dépréciation de 2,9% face à l’euro et une quasi-stagnation (+0,1%) à l’égard du dollar américain, tandis qu’il s’est apprécié de 6,2% vis-à-vis du yen japonais, c’est ce qui ressort du rapport publié, mercredi, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur la « Balance des paiements et position extérieure globale de la Tunisie ».

La BCT a par ailleurs noté, dans son rapport que « l’activité économique, à l’échelle nationale, a montré en 2023 des signes d’essoufflement, qui se sont traduits par une stagnation de la croissance, en relation avec la nette contraction de la valeur ajoutée du secteur agricole (-16,1% en 2023 contre +1,9% en 2022″.

De même, la banque des banques a fait état d’une forte décélération de la croissance du secteur des industries manufacturières (+0,5% en 2023 contre +5,9% une année auparavant), en raison de la baisse de la demande extérieure.

A cet égard, «le secteur du textile et de l’habillement a été nettement affecté (+0,1% en 2023 contre +16,8% une année auparavant) et dans une moindre mesure celui des industries mécaniques et électriques (+5,8% en 2023 contre +8,4% en 2022) », a noté la BCT.

Elle a également, souligné que « la demande intérieure a accusé une régression de 7,3%, traduisant l’essoufflement de ses principales composantes, à savoir l’investissement et la consommation, y compris la consommation publique, en rapport avec la rationalisation des dépenses publiques”.