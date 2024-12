La 18e journée de Serie A s’annonce riche en émotions avec des affiches captivantes à venir. Voici le programme détaillé des matchs à ne pas manquer :

Samedi 28 décembre :

15h00 : Empoli vs Genoa

15h00 : Parme vs Monza

18h00 : Cagliari vs Inter Milan

20h45 : Lazio Rome vs Atalanta Bergame

Dimanche 29 décembre :

12h30 : Udinese vs Torino

15h00 : Naples vs Venise

18h00 : Juventus Turin vs Fiorentina

20h45 : AC Milan vs AS Rome

Lundi 30 décembre :

18h30 : Côme vs Lecce

20h45 : Bologne vs Vérone