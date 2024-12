Une conférence intitulée « Le Japon après la seconde guerre mondiale : les politiques étrangères pour promouvoir le développement et la sécurité humaine » s’est déroulée le 20 décembre 2024 à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). L’événement est organisé dans le cadre de l’initiative «JICA Chair» en partenariat entre l’ENA et la JICA, qui consiste en une série de conférences animées par d’éminents professeurs japonais avec l’objectif de partager l’histoire et l’expérience de développement du Japon.

Son Excellence M. Takeshi Osuga, Ambassadeur du Japon en Tunisie, a exceptionnellement accepté de faire cette présentation devant les étudiants de l’ENA qui ont pu prendre connaissance de l’histoire récente du Japon. Ils ont pu interagir avec l’Ambassadeur sur divers sujets qui les intéressaient.

S.E.M. Osuga a présenté le processus de reconstruction du Japon de l’après-guerre et les secrets de sa résilience face à cette période difficile : la promulgation d’une nouvelle constitution, le lancement de réformes structurelles et d’une nouvelle politique de relations étrangères ainsi que les efforts de réintégration à la communauté internationale sont tant d’éléments qui ont aidé le Japon à renouer avec la croissance économique.

La conférence s’est déroulée en présence de Mme Khaoula Laâbidi, Directrice de l’ENA, de Mme Mayumi Miyata, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie et de membres de l’Association des Economistes Tunisiens. “Grâce à l’initiative “JICA Chair”, nos étudiants peuvent apprendre davantage sur les secrets de la réussite du Japon et son processus de modernisation. Ceci leur permet d’avoir une autre vision du monde et un regard sur les expériences d’autres pays comme le Japon”, a affirmé Mme Khaoula Laabidi, Directrice de l’ENA.

A l’occasion, la JICA a annoncé le renouvellement de l’accord de coopération avec l’ENA pour une période supplémentaire de trois ans afin d’enrichir les connaissances des futurs hauts cadres de l’administration tunisienne quant à l’expérience japonaise de développement. “Sur la base d’années de coopération fructueuse, je suis heureuse d’annoncer que l’accord de coopération entre l’ENA et la JICA a été reconduit. Je suis sûre que ceci portera la coopération à un nouveau niveau”, a indiqué Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie.