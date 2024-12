Les préparatifs pour l’inscription du village de Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco sont au centre d’un atelier de travail, qui se tient du 18 au 20 décembre 2024, informe l’Institut National du Patrimoine (INP) jeudi matin sur sa page officielle. Le dépôt du dossier est prévu pour le mois de février 2025, précise la même source.

Cet atelier est organisé par l’Institut National du Patrimoine (INP) avec le soutien du Fonds pour le Patrimoine Mondial africain (AWHF), sous la supervision du directeur général de l’INP, Tarek Baccouche et du directeur exécutif du Fonds AWHF, Jopela Albino. Il réunit des représentants des différentes parties concernées par la gestion du village de Sidi Bou Saïd, classé 3ème plus beau village au monde, selon le classement 2024 publié par Seasia Stats, (média spécialisé dans les voyages et sorties).

Le village de Sidi Bou Saïd a été officiellement proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 15 avril 2024. Cette initiative vise à protéger et à valoriser ce village pittoresque, célèbre pour son architecture unique et son riche héritage culturel.