La 16ᵉ journée du championnat Pro A de basket-ball a livré ses verdicts ce week-end avec des résultats marquants. Samedi, l’US Monastir s’est imposée sans difficulté face à l’ES Radésienne (70-53) dans un match disputé à la Salle Bouhima. De son côté, la JS Kairouan a confirmé sa bonne forme en dominant le Club Africain (74-60) à la Salle Aziz Miled.

Dimanche, plusieurs rencontres importantes sont programmées :

JS Manazeh affronte l’US Ansar à la Salle Manazeh 7 (16h30).

L’ES Sahel reçoit l’ES Goulette à la Salle Sousse (16h30).

La DS Grombalia défie le CB Mahdia à la Salle Grombalia (17h30).

Au classement, la JS Kairouan et l’US Monastir dominent en tête avec 30 points en 16 matchs. Le Club Africain suit de près avec 29 points, tandis que l’ES Sahel et la DS Grombalia complètent le top 5. En bas de tableau, ES Radés et CB Mahdia ferment la marche.