La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub a souligné la nécessité de l’adhésion des entreprises dans l’industrie intelligente (4ème et 5ème), outre la prise de décisions basée sur les données. Il s’agit egalement de recruter les compétences afin de garantir une gestion optimale des ressources et de réduire les déchets dans le cadre d’une économie à bas carbone.

Intervenant lors d’un colloque tenu vendredi à Tunis pour présenter les résultats d’un baromètre d’évaluation du degrés de préparation des entreprises à migrer vers l’industrie intelligente, Chiboub a affirmé que la numérisation et l’industrie intelligente 4.0 constituent aujourd’hui un jalon sur la voie d’améliorer la productivité des entreprises industrielles et de renforcer leur positionnement sur les marchés étrangers, selon les données publiées par le ministère. Cette mesure mettra en évidence la capacité des entreprises industrielles à évoluer vers une industrie intelligente.

Au cours de cette rencontre, qui a réuni un certain nombre de chefs d’entreprises industrielles et de startups et des représentants de structures d’appui industriel et de centres de compétences dans le domaine de l’industrie intelligente, ainsi que des représentants de donateurs, la ministre a souligné la nécessité de faire progresser et de promouvoir le secteur industriel et de renforcer la coopération entre les divers acteurs pour une industrie plus compétitive, innovante et intégrée dans les chaînes de valeurs internationales.