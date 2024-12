Ce vendredi 13 décembre, la Tunisie se réveille sous un ciel variable. Les régions côtières et les zones basses seront enveloppées de brume matinale, tandis que le reste du pays sera parsemé de nuages.

Les vents, initialement d’ouest, deviendront progressivement plus forts en provenance du nord l’après-midi, surtout près des côtes. La mer sera peu agitée à localement moutonneuse.

Côté températures, on observe une légère baisse par rapport aux jours précédents. Les maximales varieront entre 14 et 17°C sur les régions ouest du nord et du centre, et entre 18 et 21°C sur le reste du territoire. Les régions du sud profiteront de températures plus douces, atteignant jusqu’à 25°C.

En résumé, une journée douce et venteuse nous attend, idéale pour une petite sortie en profitant des derniers rayons de soleil avant l’hiver.