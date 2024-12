Le projet de décret régissant les prix de la compétition nationale de lecture et la création de prix spécifiques pour la famille ont été les principaux points abordés lors de la conférence de presse organisée jeudi à la Cité de la Culture Chedly Klibi pour annoncer le lancement et les détails de la quatrième édition de la compétition, qui se déroulera du 25 décembre 2024 au 25 octobre 2025.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Imed Hajji, directeur général du livre, a expliqué que le projet de décret vise à institutionnaliser les prix du programme national de lecture, y compris ceux de la compétition nationale, en augmentant leur valeur. Ainsi, les récompenses comprises entre 200 et 5 000 dinars lors des éditions précédentes passeront à une enveloppe comprise entre 500 à 7000 dinars. Ce décret devrait paraître prochainement au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) afin que les prix de cette quatrième édition soient soumis à ce nouveau texte juridique.

Pour la première fois, a-t-il encore mentionné trois prix officiels seront attribués aux familles participantes, et ce, en fonction du nombre de livres lus dans chaque foyer.

Calendrier et déroulement de la compétition

La compétition débutera, comme à l’accoutumée, par la phase des éliminatoires locales prévues du 25 décembre 2024 au 25 mai 2025, en vue de permettre à un maximum de candidats de s’inscrire. Cette étape concerne tous les usagers des bibliothèques publiques âgés de 6 ans et plus. Elle sera suivie des phases éliminatoires régionales du 15 juin au 15 juillet 2025, avant les finales nationales prévues pour octobre 2025. Ces dernières regrouperont 1 400 participants issus des 24 gouvernorats, soit une moyenne de 60 candidats par région, répartis en six catégories d’âge.

La compétition nationale de lecture est ouverte aux usagers des bibliothèques publiques et s’adresse à six tranches d’âge. Les participants âgés de 6 à 8 ans ainsi que ceux de 9 à 12 ans se concentreront uniquement sur des ouvrages en arabe. Ceux âgés de 13 à 15 ans et de 16 à 22 ans devront lire des ouvrages en arabe ainsi que dans l’une des deux langues étrangères, à savoir le français ou l’anglais. Enfin, les participants appartenant aux tranches d’âge de 23 à 39 ans et de 40 ans et plus devront lire des ouvrages dans trois langues : l’arabe, le français et l’anglais. Le nombre de livres requis pour la phase locale est fixé à 48 ouvrages pour les deux premières tranches d’âge, 30 ouvrages pour la troisième tranche, et 12 ouvrages pour les trois dernières.

Selon les chiffres de l’édition précédente présentés lors de la conférence de presse, les participants avaient entre 6 ans (plus jeune lecteur) et 80 ans (plus âgé). La phase finale nationale a été marquée par la participation de 47 familles sur un total de 164, ainsi que 5 personnes malvoyantes ou non voyantes et 5 autres en situation de handicap parmi les 1400 candidats en course.

La compétition est organisée grâce au réseau des bibliothèques publiques tunisiennes, qui compte 443 bibliothèques, dont 24 régionales, 374 fixes et 45 mobiles. Ces bibliothèques disposent d’un fonds de huit millions de livres.