“Le monde connait durant cette période des développements rapides et sans précédent et il est important que la diplomatie tunisienne soit proactive pour pouvoir défendre les intérêts de la Tunisie”, a souligné mercredi le président de la République, Kais Saïed.

Lors d’un entretien tenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti au palais de Carthage, le chef de l’Etat a souligné le rôle de la diplomatie tunisienne réitérant l’importance de l’attachement aux principes fondamentaux de la politique étrangère tunisienne.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a souligné que les missions diplomatiques et consulaires sont appelées à redoubler d’efforts pour offrir une assistance et des services rapides et efficaces à la communauté tunisienne à l’étranger.

Par ailleurs, Saïed a été informé des activités du ministère aux niveaux bilatéral et multilatéral durant la période écoulée.