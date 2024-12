La journée de ce 9 décembre sera marquée par une instabilité météorologique, notamment sur les régions du nord. Des pluies éparses sont prévues, pouvant devenir orageuses et intenses, en particulier sur les côtes nord-ouest. Le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux.

Le vent d’ouest soufflera fort sur les côtes nord, apportant une sensation de fraîcheur. Sur le reste du territoire, il sera plutôt modéré. La mer sera agitée sur les côtes est et très agitée dans le nord.

Les températures resteront fraîches, avec des maximales oscillant entre 13 et 18°C, et des minimales comprises entre 2 et 7°C. Les hauteurs ouest connaîtront des températures légèrement plus basses, autour de 10°C.

En résumé, il est conseillé de prendre vos précautions en cas de déplacements, notamment sur les routes, et de vous munir d’un vêtement imperméable.