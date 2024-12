Dhekra Hammami est une jeune entrepreneuse ambitieuse native de Béja et une maman heureuse avec pour passion la nature et l’innovation. Le projet porte le prénom de sa petite fille, Maiti, un prénom qui dans certaines régions en Inde signifie « parents » ou « maisons ancestrales ».

La naissance de sa fille a coïncidé avec les premiers pas de son projet conjuguant ainsi deux aventures, celle de la mère et de l’entrepreneure.

Diplômée d’un master en biotechnologie, Dhekra s’est spécialisée dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, un domaine où elle excelle en tant que formatrice et experte dans les cosmétiques naturels. Sa capacité à transformer les ressources de la nature en produits respectueux de l’environnement n’a d’égale que son engagement à promouvoir une beauté durable.

Motivée par une vision claire de l’avenir et un amour profond pour la nature, Dhekra inspire ceux qui l’entourent par son dévouement et son désir d’élever les standards de l’industrie cosmétique

“La passion de valoriser nos richesses naturelles va bien au-delà de l’innovation ; c’est un engagement profond envers la préservation de ce que la nature nous offre de plus précieux. Transformer les plantes en solutions durables et bénéfiques, c’est honorer la terre tout en prenant soin de notre futur. C’est une quête d’équilibre entre exploitation responsable et protection, où chaque geste, chaque formulation est une promesse de respect envers notre environnement. En alliant savoir-faire traditionnel et science moderne, nous pouvons créer un impact positif, durable et inspirant, pour que les générations à venir profitent aussi de ces trésors inestimables.” C’est là, un texte « sacré » auquel Dhekra a adhéré et qu’elle compte bien illustrer dans son œuvre : « Maiti Cosmetics ».

