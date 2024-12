LA TUNISIE QUI GAGNE – Dhekra Hammami de Maiti Cosmetics : « Entreprendre en Tunisie c’est comme gravir une montagne sur une pente raide et escarpée, il faut de l’escalade »

« Seulement ceux qui prendront le risque d’aller trop loin découvriront jusqu’où on peut aller. » disait Thomas Steam Eliot, poète, dramaturge et critique littéraire américain. Une citation qui colle comme un gant à Dhekra Hammami fondatrice de « Maiti Cosmetics » lancé officiellement en 2020. Le commencement fût avec l’extraction des huiles essentielles et végétales. Bien avant, en 2017 Dhekra a suivi moult formations pour améliorer ses compétences et affiner le concept Maiti dont le nom est inspiré de celui de sa petite fille. Entretien :

Vous vous êtes engagée dans un secteur assez difficile d’accès, qui vous a appuyé à vos débuts ?

Mon premier soutien est venu du programme Thniti (Mon chemin), une opportunité qui m’a permis de poser le socle de ce qui allait devenir Maiti Cosmetics. Ce programme a été un tremplin pour acquérir des compétences pratiques et affiner l’idée de ce que pourrait être mon entreprise.

Par la suite, l’accompagnement s’est intensifié avec le programme Enpact, qui a joué un rôle clé dans le renforcement de mon projet. Grâce à ce programme, j’ai pu finaliser l’étude du projet au sein de la pépinière d’entreprises en 2019. C’est à partir de là que la structure a pris une forme plus concrète, ouvrant la voie au lancement officiel en 2020.

Le voyage entrepreneurial, bien que plein de défis, s’est révélé être une aventure enrichissante. Maiti est aujourd’hui bien plus qu’un simple projet, c’est une marque qui incarne mes valeurs et ma passion pour les produits naturels et le respect de l’environnement.

Quels sont les premiers produits que vous avez créés ?

Les premiers produits que j’ai créés dans le cadre de Maiti Cosmetics étaient des huiles essentielles et des huiles végétales. Cependant, ma première formulation dans le domaine des cosmétiques naturels remonte à mon projet de fin d’études de master. C’est au laboratoire de l’Institut de Biotechnologie que j’ai mis au point un sérum anti-âge, utilisant de l’huile de pépin de raisin, reconnue pour sa richesse en vitamines et ses propriétés bénéfiques pour la peau. Cette expérience a marqué le début de mon aventure dans la formulation cosmétique naturelle.

Quel a été votre premier marché et sur qui avez vous effectué vos premiers essais ?

Mon premier marché s’est naturellement orienté vers une clientèle locale, à la recherche de produits authentiques, naturels et respectueux de l’environnement. Dès le début, j’ai ciblé des consommateurs sensibles aux bienfaits des ingrédients naturels et à l’éthique de production responsable.

Les premiers essais de mes formulations ont été réalisés dans un cadre scientifique rigoureux, en collaboration avec le laboratoire de l’Institut de Biotechnologie.

Maiti, c’est bien plus qu’une marque, c’est une philosophie de vie.

J’ai ensuite effectué des tests sur un panel soigneusement sélectionné de volontaires, composé de professionnels de la cosmétique, de chercheurs, J’ai aussi sollicité l’avis de personnes de confiance, comme des membres de ma famille et des amis, ainsi que des individus intéressés par les soins naturels.

Cette approche m’a permis de recueillir des retours experts et objectifs, assurant ainsi la qualité, l’efficacité et la sécurité de mes premiers produits avant leur commercialisation.

Avez-vous eu une aide financière et chez qui ?

Oui, j’ai eu la chance de recevoir un soutien financier déterminant qui a joué un rôle clé dans la concrétisation de mon projet. RedStart Tunisie a cru en mon ambition d’apporter des solutions naturelles et innovantes à travers Maiti Cosmetics, en m’accordant une aide précieuse.

De plus, Widu Africa, avec son engagement envers le développement entrepreneurial en Afrique, a renforcé cette dynamique. Ces soutiens ont agi comme des catalyseurs, permettant à Maiti de se développer de manière durable tout en restant fidèle à ses valeurs.

Avez-vous fait des levées de fonds ?

Oui, j’ai eu l’opportunité de lever des fonds dans le cadre du programme Pow’Her, qui nous a octroyé un financement modeste mais hautement stratégique. Ce soutien a permis de franchir des étapes clés dans le développement de Maiti Cosmetics, en nous dotant des ressources nécessaires pour poursuivre notre croissance.

Par ailleurs, grâce au programme Minassa, nous avons pu donner une dimension internationale à notre projet en voyageant à Marseille, renforçant ainsi notre réseau et explorant de nouvelles opportunités de marché. Ces initiatives ont non seulement contribué financièrement, mais ont également eu un impact profond sur la visibilité et l’expansion du projet.

Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face en tant que jeune entrepreneure ?

Un jeune porteur de projet fait face à une panoplie de défis qui, bien que stimulants, peuvent parfois être décourageants. L’une des difficultés majeures réside dans l’accès au financement. Obtenir des fonds pour réaliser un projet, c’est comme gravir une montagne sur une pente raide et escarpée. Il faut avoir les bons arguments, convaincre les investisseurs des opportunités que peut offrir le projet et de sa valeur, alors que souvent il n’a pas d’historique pour appuyer sa légitimité.

Un autre obstacle important est la quête de visibilité et de crédibilité dans un marché saturé. En tant que jeune entrepreneur, il est essentiel de se distinguer tout en gagnant la confiance des clients et des partenaires potentiels. Cela nécessite une bonne stratégie marketing, des produits efficients à l’usage pour être crédibles et mériter la confiance des consommateurs.

Le soutien des programmes comme Thniti et Enpact a été déterminant pour mon parcours.

Il y a aussi malgré toutes les formations que le porteur de projet a suivi, le manque d’expérience qui peut rendre les prises de décisions plus complexes, surtout lorsqu’il s’agit de choix importants. Les jeunes entrepreneurs doivent souvent apprendre sur le tas, jonglant entre innovation et pragmatisme.

Malgré ces défis, chaque obstacle représente aussi une opportunité d’apprentissage et de croissance. Avec une passion indéfectible, une vision claire, et un réseau de soutien solide, il est tout à fait possible de transformer ces difficultés en tremplins vers le succès.

Quels ont été les premiers obstacles que vous avez vaincus ?

Le défi de s’imposer dans un marché saturé de produits cosmétiques a été crucial. En tant que nouvelle marque, il a fallu prouver la valeur et la qualité de mes formulations. J’ai donc investi du temps dans des recherches approfondies et dans la collaboration avec des laboratoires réputés, ce qui m’a permis d’établir une base solide pour la crédibilité de Maiti.

Ensuite, la quête de financement a constitué un autre obstacle majeur. Convaincre des partenaires et des investisseurs de soutenir une jeune entreprise innovante demande une grande persévérance.

Mon objectif est de faire de Maiti Cosmetics une référence internationale en matière de maquillage naturel

Enfin, la gestion des ressources humaines a également été un défi. Constituer une équipe passionnée et engagée autour d’une vision commune a nécessité un effort constant et exigé perspicacité et détermination. J’ai appris à identifier les talents, à construire un environnement collaboratif et à valoriser chaque contribution, ce qui a renforcé notre cohésion.

Ces premiers obstacles, bien que difficiles, ont été des catalyseurs de croissance personnelle et professionnelle. Ils m’ont appris la résilience, l’importance du réseau et la nécessité d’une vision claire pour faire avancer Maiti Cosmetics vers l’avenir.

Qu’attendez vous des pouvoirs publics ?

J’attends des pouvoirs publics un engagement fort en faveur du développement durable et de l’innovation, notamment dans le secteur des cosmétiques naturels.

En somme, j’attends des pouvoirs publics qu’ils soient des partenaires proactifs dans la création d’un écosystème favorable à la croissance des entreprises engagées dans la durabilité et l’innovation.

Quel est le produit que vous rêver de faire ?

Le produit de mes rêves est une gamme complète de maquillage 100% naturel, alliant innovation et respect de l’environnement. J’imagine des formulations enrichies d’extraits de plantes, soigneusement sélectionnées pour leurs bienfaits, et une palette d’options qui reflète la diversité et la beauté de la nature.

J’ai déjà réalisé environ 30% de ce rêve en développant un fard à paupières, conçu à partir de poudres de plantes et d’extraits naturels. Ce produit est non seulement beau mais il est également présenté dans une palette écologique fabriquée à partir de déchets de bois d’olivier, une matière noble et durable.

Chaque obstacle surmonté est une étape vers la réussite.

Mon objectif est d’étendre cette gamme pour inclure des rouges à lèvres, des blushs et des fonds de teint, tous élaborés avec des ingrédients naturels et des techniques de fabrication respectueuses de l’environnement. Chaque produit serait conçu non seulement pour mettre en valeur la beauté naturelle, mais aussi pour minimiser l’impact sur notre planète.

Je rêve d’offrir aux consommateurs une alternative véritablement éthique et esthétique, où le maquillage devient un moyen d’expression sans compromis sur la santé ou l’environnement. Cette vision me motive à poursuivre l’innovation, à rechercher des partenariats stratégiques, et à continuer d’explorer les merveilles que la nature a à offrir.

Quelles sont vos ambitions à court, moyen et long terme ?

Dans un avenir proche, mon objectif est de renforcer la présence de Maiti sur le marché local en élargissant notre gamme de produits naturels. Sur le moyen terme, mon ambition est d’étendre Maiti Cosmetics au niveau régional, en ciblant des marchés voisins en Afrique du Nord et en Europe.

Je vise également à créer un programme de sensibilisation qui met en avant les avantages des cosmétiques naturels, en collaborant avec des influenceurs et des experts de l’industrie. Cela inclut le développement d’une plateforme en ligne pour renforcer notre engagement auprès des consommateurs et améliorer notre service client.

La beauté naturelle n’est pas un luxe, c’est un droit.

Ce que je vise à long terme est de faire de Maiti Cosmetics une référence internationale en matière de maquillage naturel et écologique. Créer une marque synonyme d’innovation, de qualité et de respect de l’environnement.

Je souhaite également investir dans la recherche pour développer de nouveaux ingrédients durables et explorer des solutions d’emballage encore plus écologiques.

Enfin, je vise à contribuer à l’éducation et à la formation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs dans le secteur des cosmétiques naturels, en partageant mon expérience et en soutenant l’innovation au sein de la communauté.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali