Les autorités régionales au gouvernorat du Kef ont adopté une série de décisions visant à garantir la réussite de la saison de la cueillette des olives.

Dans ce contexte, une réunion de travail s’est tenue, hier jeudi, au siège du gouvernorat, consacré à l’élaboration d’un plan régional pour assurer le bon déroulement de la saison de la cueillette, en coordination avec tous les intervenants.

Ce plan inclut l’organisation du transport de la main-d’œuvre chargée de la cueillette afin d’éviter les accidents routiers, ainsi que la mise en œuvre des mesures de gestion des margines d’olive et la vérification du degré de respect des normes de collecte et de transport au niveau des huileries.

Lors de cette réunion, il a été souligné la nécessité de renforcer les efforts et de dynamiser les préparatifs en mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les agriculteurs, les propriétaires des huileries, les cellules d’orientation agricole, ainsi que les services administratifs, les unités sécuritaires et les composantes de la société civile.

Des mesures ont également été prises pour lutter contre les violations, notamment en renforçant le système de surveillance des véhicules transportant les olives vers les huileries, et en établissant un programme de stockage de l’huile d’olive auprès des privés, des propriétaires des huileries et des exportateurs, ce qui permettra d’accélérer le rythme d’avancement de la cueillette et de la transformation.

A noter que la production des olives au titre de la saison en cours dans le gouvernorat du Kef est estimée à environ 7.130 tonnes, ce qui équivaut à 1.253 tonnes d’huile d’olive.