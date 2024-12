Braver les défis, hâter la décentralisation, diffuer le développement régional et mettre en valeur les régions frontalières dans une optique d’intégration économique.

Le rapprochement économique entre la Tunisie et la Libye est une priorité conjointe laissait entendre Ramdhan Bou Jennah, vice premier ministre de Libye. L’hôte libyen a chamboulé son agenda et décalé des engagements pris bien avant afin de prendre part aux JE de Sousse. Le rendez-vous est opportun et l’assistance bien ciblée. La tribune de l’IACE a toujours accueilli des invités libyens de marque. Un partenariat de longue date lie les deux parties.

Un vaste programme de réformes

La Libye met de l’ordre dans son économie. Elle s’active à réformer à tout va. Elle ambitionne de revenir sur la scène mondiale valorisant ses nombreux atouts. L’Etat lance des chantiers structurants nombreux. Et s’attaque à l’épineux dossier du développement régional. Parmi les chantiers prioritaires Ramdhan Bou Jennah évoque le programme de mise en valeur du sud du territoire libyen. Et dans cette perspective, un protocole d’accord avec l’IACE a été signé.

L’IACE offrira ses prestations pour l’étude de faisabilité du programme. C’est, à l’évidence un pas de plus pour pérenniser les concertations stratégiques entre nos deux pays.

Une ouverture sur l’Algérie

Les experts de la Banque Mondiale en évoquant les échanges économiques entre la Tunisie et la Libye utilisent l’expression ‘’De facto integration’’. Mais rien n’est pour autant définitivement acquis et de ce point de vue il est capital de pérenniser le réflexe de concertation entre les deux parties. Ah si l’on pouvait faire en sorte que cette synchronisation devienne fusionnelle. Ramdhan Bou Jennah va encore plus loin. Il considère que toute jonction entre nos deux systèmes ouvre une fenêtre sur la partie algérienne. Et cela rejoint l’esprit de la conférence tripartite qui a relancé le processus de relance du partenriat économique tripartite. Il faut rendre justice à l’IACE pour avoir anticipé la question. L’institut a bien élaboré une étude intitulée plan ATLAS qui préfigurait cette hypothèse. Quoiqu’il en soit cela semble être une fatalité. Pour le moment Libye et Tunisie font preuve d’un volontarisme positif à partir duquel on peut espérer œuvrer à une accélération du rapprochement