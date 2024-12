Le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a discuté jeudi à Tunis avec le vice-ministre chinois de l’Administration du cyberespace , Wang Song , du développement de l’infrastructure des télécommunications et des utilisations de l’intelligence artificielle.

Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de la visite de travail que le vice-ministre Chinois, effectue en Tunisie les 5 et 6 décembre 2024, indique le ministère des Technologies de la communication dans un communiqué publié jeudi.

La rencontre a permis d’assurer le suivi des programmes de coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) et d’examiner les nouvelles opportunités de coopération dans plusieurs domaines numériques.

La réunion a également porté sur les moyens de renforcer les relations entre les entreprises tunisiennes opérant dans les domaines numériques et leurs homologues chinoises à travers l’échange d’expériences et d’expertises et la participation aux forums internationaux organisés par les deux pays.