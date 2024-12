L’ambassade des USA en Tunisie annonce le lancement du programme d’initiative des collèges communautaires destiné aux étudiants des régions intérieures de la Tunisie

L’Ambassade des états unis d’Amérique en Tunisie (USA) a annoncé, jeudi, l’ouverture des candidatures au profit des étudiants des régions intérieures de la Tunisie pour participer au programme d’initiative des collèges communautaires (CCI 2025-2026) soulignant que la date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 24 décembre 2024.

Le programme d’initiative des collèges communautaires cible les étudiants de première et deuxième année inscrits dans les universités de Jendouba, Kairouan, Gafsa et Gabès et offre aux candidats la possibilité de passer une année universitaire aux états unis dans un collège communautaire afin de développer leurs compétences techniques dans les domaines appliqués, d’améliorer leurs capacités de leadership et de renforcer leur maitrise de l’anglais.

Ce programme non diplômant offre également aux étudiants des opportunités de stages professionnels, d’apprentissage des services et d’engagement communautaire.

Selon l’Ambassade des USA, les étudiants poursuivant leurs études dans les spécialités d’agronomie, d’ingénierie appliquée, d’éducation de la petite enfance, de technologie de l’information, d’économie créative et médias peuvent postuler à ce programme qui, a-t-elle précisé, est ouvert à ceux qui répondent à plusieurs qualifications, dont notamment une connaissance pratique de base de la langue anglaise.

“Tous les frais associés à la participation au programme y compris les frais de scolarité, les frais de logement, d’allocation mensuelle de subsistance, d’assurance, de manuels scolaires les frais de voyage et de visas sont pris en charge par le département d’état américain”, a-t-elle ajouté.

L’Ambassade a indiqué que les candidats sélectionnés seront informés par courrier électronique, appelant les participants potentiels à consulter le site de l’ambassade des USA sur le lien suivant:

httpss://tn.usembassy.gov/community-college-initiative-cci-program-announcement