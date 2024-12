Le taux d’inflation s’est replié à 6,6% en novembre 2024, contre 6,7% au mois d’octobre de cette année, selon “l’Indice des prix à la consommation”, publié, jeudi, par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce recul de l’inflation est principalement dû au fléchissement observé au niveau du rythme annuel d’augmentation des prix du groupe « produits alimentaires » (8,5% en novembre contre 9,3% en octobre). D’autre part, le rythme annuel d’augmentation des prix du groupe « restaurants, cafés et hôtels » a accéléré, passant de 11,1% en octobre à 11,8% en novembre 2024.

Au mois de novembre 2024, les prix à la consommation ont connu une légère hausse de 0,1 % par rapport au mois précédent, en raison, principalement, de la hausse des prix du groupe « services restaurants, cafés et hôtels » (+1,3 %) et du groupe « habillement et chaussures » (+0,4 %), tandis qu’une baisse de 0,4% est observée au niveau des prix des produits alimentaires.

La diminution de 0,4 % enregistrée au niveau des prix des produits alimentaires est expliquée par la régression des prix des huiles alimentaires de 8,9%, des volailles de 1,1% et des fruits frais de 1,7%. En revanche, les prix des légumes frais ont augmenté de 4,8 % et ceux des œufs de 2,1%.

Pour ce qui des prix des services “restaurants, cafés et hôtels”, la hausse de 1,3% est principalement due au renchérissement des services “restaurants et cafés” de 1,8%. L’évolution des produits du groupe « habillement et chaussures » est le résultat de la hausse prix des articles d’habillement de 0,6% et ceux des tissus de 0,5%.

Le groupe «Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 2,3% et 1,9%.

Le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3,4% et 2,3%. Par ailleurs, le groupe « Produits alimentaires encadrés » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.

Les prix des produits alimentaires ont évolué de 9,3%, en glissement annuel

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont évolué de 9,3%. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix des viandes ovines de 21,4%, des fruits secs de 15,2%, des volailles de 14,1%, des poissons frais de 13,9%, des légumes de 13,1%, des viandes bovines de 11% et des fruits 6,8%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 3% et des œufs de 3,5%.

Les prix des produits manufacturés ont également connu une croissance de 6% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9,5% et des produits d’entretien courant du foyer de 8%. Pour les services, l’augmentation des prix de 5,6% sur un an, est principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 11,8%.

En novembre 2024, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) demeure stable à 6,3%.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 7,4% sur un an. Ceux des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 3,7%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 9,5% contre 1,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.