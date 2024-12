La Société Ellouhoum et la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) ont signé, mardi, un accord de coopération pour financer la création de points de vente de viande rouge sous l’appellation d’origine “Ellouhoum Market”, dans le cadre du renforcement des opportunités d’emplois et du développement de l’esprit d’initiative auprès des jeunes.

La Convention, signée sous la présidence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid et en présence du Directeur général de la BTS et du Directeur général de la Société Ellouhoum, vise à permettre aux jeunes de réaliser leurs propres projets dans le secteur des viandes rouges, que ce soit par l’ouverture de points de vente ou par le financement de projets de transport de viande.

La BTS fournira des fonds et facilitera les procédures administratives pour encourager les jeunes à participer à ce programme, selon un communiqué publié par le ministère du Commerce.

La première phase consiste à installer quatre points de vente pilotes dans la région du Grand Tunis. L’expérience devra être généralisée ultérieurement dans tous les gouvernorats de la République.

La Société Ellouhoum, quant à elle, se chargera d’encadrer et de former également les jeunes bénéficiaires, d’assurer un approvisionnement régulier en viande rouge selon des normes de qualité spécifiques et de contrôler les conditions sanitaires.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une vision d’avenir visant à développer le secteur de la viande rouge en Tunisie, en termes d’amélioration de la qualité, d’organisation des circuits de distribution et de mise à niveau des commerces en adéquation avec les normes sanitaires, avec la mise en valeur de l’importance du rôle d’ajustement que joue la société et de la maitrise des prix des viandes rouges pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

La Société Ellouhoum a été créée en 1961 sous la tutelle du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Elle fournit des viandes aux principaux secteurs de consommation, gère le marché des bétails, les abattoirs et les entrepôts de réfrigération et fournit la viande à un prix réfléchi afin de maintenir le pouvoir d’achat du consommateur et de fournir des services aux intervenants dans le secteur des viandes par l’intermédiaire des unités d’exploitation existantes.