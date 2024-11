Le Paris Saint-Germain, battu cette semaine par le Bayern Munich en Ligue des Champions (0-1), espère se relancer en Ligue 1 et retrouver la confiance de son public.

Après une nouvelle déception européenne face aux Bavarois, le PSG revient à son championnat domestique. Leader de Ligue 1, le club de la capitale compte sur ce match à domicile pour renouer avec la victoire et maintenir son avance au classement.

De son côté, le FC Nantes traverse une période compliquée. Actuellement 16e au classement, les Canaris sont englués dans une crise sportive et extra-sportive. Si Antoine Kombouaré reste pour l’instant à la tête de l’équipe, sa position semble de plus en plus fragile.

Où et quand suivre PSG – FC Nantes ?

Chaîne : DAZN 1

Date : Samedi 30 novembre

Heure : 21h00.