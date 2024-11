Le Comité Général de la Fonction Publique à la Présidence du Gouvernement a organisé jeudi 28 novembre 2024 un séminaire au profit des communes, et ce afin de présenter le projet du nouveau système d’évaluation individuelle des agents de la fonction publique.

Ce projet est mis en œuvre par la Présidence du Gouvernement représentée par le Comité Général de la Fonction Publique, avec l’appui de la GIZ et financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), il s’inscrit dans le cadre du projet « Appui à la Modernisation du Système de Formation et d’Évaluation de la Fonction Publique (MFP) »

Ce séminaire a été présidé par le Chef du comité Général de la Fonction Publique avec la participation de représentants de la direction générale des affaires administratives et financières du ministère de l’Intérieur, de représentants de l’Instance Générale de Prospection et d’Accompagnement au Processus de Décentralisation, de représentants du centre de formation et d’appui à la décentralisation, de secrétaires généraux et de responsables ressources humaines des communes invitées , de chefs des départements des affaires municipales , de représentants de l’Association Tunisienne de la Gouvernance Locale et de cadres de la GIZ.

L’objectif du séminaire était de présenter le cadre du nouveau projet de système d’évaluation, les démarches adoptées ainsi que les outils développés, comme ce fut le cas précédemment au profit des responsables des ressources humaines des ministères. Il visait également à souligner l’importance de ce système dans l’amélioration des performances des agents et de l’administration publique, et son impact positif sur l’amélioration des services destinés aux usagers du service public.

Ce système vise à mettre en place un nouveau cadre pour l’évaluation individuelle des performances et des compétences des agents de la fonction publique, afin de valoriser leurs efforts et de développer leurs performances, ce qui impactera positivement la performance collective des structures administratives et la qualité des services offerts aux citoyens.

Dans le cadre du projet, plusieurs documents de référence pour le système d’évaluation ont été élaborés, notamment le formulaire d’évaluation individuelle, le guide destiné aux agents et le guide destiné aux supérieurs hiérarchiques. De plus, dans une approche participative, une attention particulière a été accordée à l’élargissement du public concerné par l’évaluation lors de la phase pilote, afin d’exploiter les résultats de cette phase pour améliorer les résultats du projet.