Le monde peut mettre fin au sida, pour autant que les droits de toutes et tous soient protégés. En plaçant les droits humains au centre et les communautés en tête, le monde est en mesure d’éliminer cette menace pour la santé publique d’ici à 2030.

Le 1er décembre, l’OMS se joint à ses partenaires et aux communautés pour commémorer la Journée mondiale du sida 2024. Dans le cadre du thème « Suivons le chemin des droits – Notre santé, nos droits », l’OMS appelle les dirigeants et les citoyens du monde entier à défendre le droit à la santé en s’attaquant aux inégalités qui entravent les progrès vers l’élimination du sida.

On estime qu’en 2023, 39,9 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. Toujours en 2023, environ 630 000 personnes sont décédées de causes liées au VIH. Et cette même année, 1,3 million de personnes ont contracté le VIH.