La Tunisie s’apprête à vivre une journée aux allures changeantes, entre douceur et instabilité. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), ce jeudi 28 novembre sera marqué par une alternance de soleil et de nuages, avec un risque d’orages localisés.

Les côtes Nord seront enveloppées d’une légère brume en début de matinée, avant de laisser place à un ciel partiellement couvert. L’après-midi, les nuages se densifieront sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre, donnant lieu à des averses localisées et quelques orages. Les amateurs de sensations fortes pourront ainsi profiter de quelques éclairs et grondements de tonnerre.

Le vent, quant à lui, soufflera d’ouest avec une intensité modérée, pouvant atteindre des rafales plus importantes près des côtes Nord en fin de nuit. La mer sera généralement calme, à l’exception de quelques remous au large.

Côté températures, les valeurs maximales oscillent entre 19 et 23 degrés sur la plupart des régions, avec une légère baisse sur les hauteurs ouest où le mercure n’excédera pas 17 degrés.