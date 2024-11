Le président directeur général du Centre de Promotion des Exportations, (CEPEX) Mourad Ben Hassine, a déclaré lors de la troisième conférence mensuelle de presse intitulée “les matinales de l’exportation régionale” consacrée au district “1” que ce district compte 308 entreprises exportatrices, équivalent à 7,8% de l’appareil national d’exportation.

Selon un communiqué publié samedi par le CEPEX, Ben Hassine a fait savoir que les recettes d’exportation de ce district (gouvernorats de Beja, Bizerte, Jendouba et le Kef) ont atteint 3,6 milliards de dinars à fin octobre 2024, et que la valeur des opportunités prometteuses d’exportation est estimée à 2,8 milliards de dinars, “ce qui reflète la possibilité de doubler les revenus si ces opportunités sont exploitées d’une manière optimale”, a-t-il précisé.

Et d’ajouter”: “Bien que le premier district soit principalement une zone agricole, il repose bigrement sur l’exportation de chaussures de sécurité au travail, qui représentent environ 90 % de ses exportations”.

Il a souligné que ces rencontres régionales d’information , qui ont porté sur “la façon de développer le potentiel d’exportation et les capacités des entreprises tunisiennes dans les régions “, se tiennent dans le cadre de la consolidation de l’ouverture sur l’appareil d’exportation et le développement du climat des affaires dans les régions. Elles constituent une plateforme de communication et de discussion entre divers responsables et acteurs de la chaîne d’exportation, pour améliorer les capacités d’exportation des différents district, a-t-il affirmé.

Dans le même contexte, le PDG du CEPEX a déclaré que les destinations des exportations de ce district sont principalement la France et le Royaume-Uni, notant qu’il existe des opportunités prometteuses d’expansion vers d’autres marchés, tels que l’Allemagne, l’Italie et d’autres.

Il est à signaler que les entreprises exportatrices du district 1 devraient encore mieux exploiter et diversifier les avantages disponibles qu’offre l’exportation, notamment en facilitant leur participation aux événements promotionnels à l’étranger, en améliorant les services de transport des marchandises et en bénéficiant du réseau tunisien de 15 représentations commerciales réparties sur différents marchés mondiaux.

il importe également de souligner la nécessité de mieux tirer profit des mécanismes d’assurance à l’exportation fournis par la Société tunisienne d’assurance du commerce extérieur (COTUNACE) .