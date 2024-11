La 9ᵉ journée de la Ligue 1 du football professionnel tunisien a offert des moments spectaculaires, marqués par des performances décisives et des retournements inattendus. Voici un récapitulatif des rencontres du week-end.

L’Étoile du Sahel réalise une remontada spectaculaire à Zarzis

En déplacement à Zarzis, l’Étoile Sportive du Sahel a arraché une victoire précieuse contre l’ES Zarzis (3-2) dans un match riche en émotions. Menée 2-0 en première mi-temps, grâce à des buts de Youssef Snana (17ᵉ) et Younes Rached (37ᵉ), la formation sahélienne a inversé la tendance. Firas Chawat a réduit l’écart juste avant la pause (45ᵉ), suivi par Yassine Chammakhi, auteur de l’égalisation à la 58ᵉ minute. Le coup de grâce est venu du remplaçant Mohamed Hassine, qui a marqué dans les arrêts de jeu (90+5).

Cette victoire permet à l’Étoile de se hisser à la 10ᵉ place, à égalité avec l’AS Gabès (11 points). L’ES Zarzis, malgré cette défaite, reste sur le podium à la 3ᵉ place avec 19 points.

L’US Monastir impressionne à Béja

Au stade du Kef, l’US Monastir a brillé face à l’Olympique Béja, s’imposant 3-1. Ahmed Jaffali a inscrit un doublé (12ᵉ, 45ᵉ), complété par un but de Malek Miladi (22ᵉ). Les Béjaois ont réduit l’écart grâce à Mohamed Ali Ragoubi (65ᵉ) mais ont manqué un penalty crucial dans les arrêts de jeu, raté par Rabii Homri.

Avec cette victoire, les Usémistes grimpent à la 2ᵉ place (19 points), toujours invaincus cette saison, à deux longueurs du leader, le Club Africain. L’Olympique Béja descend à la 5ᵉ place avec 17 points.

Le Stade Tunisien se relance à Gafsa

En déplacement à Gafsa, le Stade Tunisien a décroché une victoire précieuse (1-0) grâce à un but de Sadok Kadida (17ᵉ). Réduite à 10 dès la 15ᵉ minute, l’équipe de Gafsa subit sa 7ᵉ défaite de la saison et reste avant-dernière avec seulement 4 points. Le Stade Tunisien, lui, consolide sa 4ᵉ place avec 18 points.

Résultats et classement après la 9ᵉ journée

Les autres rencontres ont également livré leur lot d’enseignements :

Club Africain – AS Soliman : 4-2

AS Gabès – CA Bizertin : 2-1

CS Sfaxien – US Tataouine : 2-0

US Ben Guerdane – Espérance ST : 1-1

JS Omrane – ES Métlaoui : 0-0

Le classement est dominé par le Club Africain avec 21 points, suivi de l’US Monastir (19) et de l’ES Zarzis (19).