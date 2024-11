Le Théâtre des Régions de la Cité de la Culture Chedly Klibi s’est transformé, vendredi soir, en un véritable écrin de la chanson tunisienne, en présence d’un public cosmopolite et nombreux ayant retrouvé avec joie les mélodies et paroles envoûtantes du répertoire musical tunisien à l’occasion du deuxième rendez-vous de “Ain Mhabba”.

Rehaussée par la présence de la ministre des affaires culturelles Amina Srarfi, de plusieurs ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques accrédités en Tunisie, ainsi que d’artistes et musiciens, la soirée s’inscrit dans le cadre du programme initié par l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis, pour soutenir les artistes et créateurs tunisiens et redonner à la chanson tunisienne ses lettres de noblesse.

Avec l’Orchestre National Tunisien sous la direction du jeune maestro Youssef Belhani, le concert a réuni une pléiade de stars de la chanson tunisienne qui ont interprété un répertoire riche et varié, mettant à l’honneur des œuvres emblématiques ayant marqué l’histoire musicale du pays.

Ce deuxième rendez-vous, qui aspire à devenir une tradition, a été marqué par des retrouvailles avec le grand artiste et animateur radio Ridha Hajjem, figure emblématique de la chanson humoristique tunisienne à la fin des années 1970.

La soirée a également été ponctuée de duos réunissant des artistes de générations différentes, tels qu’Alia Belaid et Meherzia Touil, Anis Letaief et Karim Chouaieb, ainsi que Chokri Bouzayen et Ahmed Rebai, sans oublier Nawel Ghachem.

Entre nostalgie et retrouvailles, “Aïn Mhabba” a transporté le public dans une odyssée musicale envoûtante, où les notes, les refrains et les paroles ont tout simplement réchauffé les cœurs à travers la célébration de l’âme musicale tunisienne.