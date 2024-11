Les travaux d’extension du réseau d’assainissement (1 million de dinars) dans la ville de Sidi Bouzid et de raccordement de 800 foyers au réseau (4 millions de dinars) à Lassouda, à travers l’installation de canalisations sur une distance de 13 km, se poursuivent à un rythme soutenu.

Par ailleurs, le projet de réhabilitation de la station d’épuration à Jelma, financé par la Banque Africaine de Développement, est en phase d’étude, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de l’office national d’assainissement, Faouzi Jaouadi.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, le taux de raccordement au réseau d’assainissement a atteint 86% et profite à pas moins de 20 mille abonnés.

La région comprend 300 km de canalisations d’assainissement et compte cinq stations d’épuration situées à Sidi Bouzid, Meknassi, Jelma, Mazouna et Sidi Ali Ben Aoun.