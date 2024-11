Les travaux du congrès national de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire ont démarré jeudi à Tunis et se poursuivront jusqu’au 23 novembre 2024..

Le congrès constitue une occasion pour présenter les derniers développements dans le domaine de la recherche scientifique liée aux maladies cardiaques.

Selon la trésorière de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, Mariam Drissa, le congrès national de trois jours abordera les maladies de l’insuffisance cardiaque, des valves cardiaques, de l’hypertension, de l’obstruction artérielle et des maladies congénitales, et passera en revue les nouvelles méthodes de traitement et de prévention.

Le congrès se tient en présence d’un nombre de spécialistes de Tunisie et de plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, et porte sur les recherches scientifiques et nouveautés dans le traitement des maladies cardiaques.

Pour sa part, le chef du service universitaire des maladies cardiovasculaires à Médenine et membre de la société tunisienne des maladies et chirurgies cardiovasculaires, Sami Mellouchi, a indiqué que les maladies cardiaques constituent la première cause de mortalité dans le monde et en Tunisie, et que les sociétés scientifiques ont entrepris des recherches dans ce domaine pour les prévenir et les traiter.