La pépinière d’entreprises de Sidi Bouzid accueille, du 18 au 22 novembre, une session de formation sur l’accompagnement et le financement des projets innovants avec la participation de 22 jeunes entrepreneurs.

Le directeur de la pépinière, Kamel Dahri a indiqué à l’Agence TAP que cette session, organisée à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), vise à promouvoir entrepreneuriat et l’innovation auprès des jeunes diplômés et les aider à bénéficier des incitations accordées en la matière pour concrétiser leurs idées de projets.

Il a ajouté que le programme de formation comprend divers thèmes axés notamment sur la création et le financement des startups dans les différentes phases.