« Nous œuvrons de concert avec les autres départements ministériels et les parties prenantes concernées à ce que la politique étrangère de la Tunisie soit harmonieuse et parfaitement centrée sur la trilogie du primat de la souveraineté nationale, de la logique des intérêts partagés et de l’encadrement soutenu des Tunisiens à l’étranger », a lancé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

S’exprimant lors de de la plénière commune tenue, samedi, au Palais de Bardo consacrée à l’examen du budget de la mission des Affaires étrangères au titre de 2025, le ministre a indiqué que son département s’appuie sur 60 ambassades réparties à travers le monde, dont 18 dans le monde arabe, 22 en Europe, 7 en Asie, 5 en Amérique et 10 en Afrique subsaharienne, réparties sur 48 pays, outre les 23 consulats généraux et consulats.

« Nous sommes résolus à élargir notre représentation diplomatique lorsque les conditions appropriées sont bel et bien réunies dans le cadre des ressources disponibles », a-t-il ajouté, avouant que ce déploiement diplomatique et consulaire est « en deçà des besoins et ne permet nullement d’atteindre les objectifs escomptés en matière de politique étrangère. »

Conscient des contraintes liées à l’équilibre des finances publiques, le ministre a réaffirmé l’engagement à compresser les dépenses et à adhérer aux principes-clés de la gouvernance diplomatique et consulaire.

Face à ces pressions budgétaires, le ministre s’est dit fermement résolu à redoubler d’efforts en vue de mener à bien les actions menées tous azimuts par son département et à promouvoir la présence de la Tunisie dans les différents espaces maghrébin, arabe, africain, européen, américain, asiatiques et à l’échelle multilatérale.

Il a tenu à préciser que cette appartenance « diversifiée » doit être cohérente avec les programmes économiques du pays afin de réaliser les objectifs fixés par l’Etat en matière de mobilisation des ressources financières, de soutien à l’effort national pour attirer plus d’investissements et, de là, à garantir un meilleur accès aux marchés internationaux et explorer d’autres marchés prometteurs, tels que le marché africain.

Dans le cadre du redéploiement diplomatique, Nafti a souligné que l’Etat Tunisien s’efforce d’être plus présent dans le continent africain qui, a-t-il estimé, représente « notre profondeur stratégique ».

Dans ce contexte, a-t-il révélé, il a été décidé au cours des deux années à venir, de renforcer la représentation diplomatique tunisienne en Afrique centrale et autres endroits.

Nafti a par ailleurs annoncé un plan visant à redéploiement consulaire en Europe, notamment après l’ouverture d’un consulat à Montpellier, d’une section consulaire à New York, l’intention d’ériger le consulat de Montréal au Canada au rang d’un Consulat général et d’ouvrir un autre au Québec.

Il a ajouté que le ministère œuvre en collaboration avec les ministères concernés par la diplomatie économique pour diversifier les manifestations qui confortent l’image de la Tunisie afin de favoriser l’attrait des investisseurs étrangers envers les programmes et les plans de développement fixés par la Tunisie.