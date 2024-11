Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), via son bureau à Tripoli, organise des rencontres professionnelles B to B dédiées au secteur de la pêche et activités connexes et ce, les 10 et 11 Décembre 2024 à Tripoli (Libye).

Cet événement comprend des rencontres B to B avec les principaux importateurs et opérateurs libyens dans le secteur de la pêche ainsi que des visites sur sites.

“Cet événement représente une occasion propice pour les entreprises tunisiennes de nouer des relations d’affaires et de partenariats avec des opérateurs économiques actifs dans le domaine de la pêche en Libye”, selon le CEPEX.

Les filières ciblées sont la transformation des produits de la mer (préparation, conditionnement, conservation …), l’aquaculture, la fabrication de bateaux et de leurs accessoires, les équipements de pêche maritime, la sécurité maritime et équipements de plongée et les autres produits et services liés au secteur de la pêche.

Les entreprises tunisiennes intéressées peuvent à s’inscrire via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/278 au plus tard Mercredi 27 Novembre 2024.