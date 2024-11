Le budget de la mission de l’Equipement et de l’habitat a consacré 80% des dépenses de paiement au profit de l’investissement, soit 1617 millions de dinars.

En effet, l’enveloppe réservée aux dépenses de paiement qui s’élève à 2022 millions de dinars (MD) en 2025, contre 1970 MD en 2024, demeure le plus élevé depuis 2021, et ce, dans le cadre des priorités du ministère visant à parachever les projets et les programmes en cours, a indiqué la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri.

Intervenant lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission de l’Equipement et de l’habitat, elle souligné que les dépenses de fonctionnement pour l’année 2025 portent également sur les dépenses de rémunération qui seront de l’ordre de 64MD, les dépenses d’intervention estimées à 216 MD et les opérations financières (2MD).

La ministre a expliqué la régression des crédits d’engagement qui sont estimées à 2062 MD en 2025, contre 2785 MD en 2024, par le retard transcrit au niveau de la réalisation des projets et les enveloppes allouées pour le lancement de nouveaux projets.

Elle a par ailleurs ajouté que le budget alloué à la mission de l’Equipement et de l’habitat pour l’exercice 2025 couvre quatre programmes. Il s’agit du « Programme de l’Infrastructure routière », du « Programme de protection des zones urbaines, du littoral et maîtrise des ouvrages », du « Programme Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat» et du « Programme de pilotage et d’appui ».

Zenzri a fait savoir que le Programme de l’Infrastructure routière va accaparer 73% de l’ensemble des dépenses du ministère soit 1138 MD, et ce, pour améliorer les raccordements entre les différentes régions du pays et favoriser l’accès des usagers des routes des gouvernorats aux autoroutes et routes express.

Le programme en question prévoit également la mise en place de routes express reliant les villes de l’intérieur et les centres économiques du littoral, outre le désenclavement des zones rurales via la réhabilitation des pistes. Il porte aussi sur les projets de maintenance périodique du réseau routier.

Pour ce qui est du « Programme Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat» doté d’un budget de 267 MD, il permettra la réalisation d’un aménagement du territoire et urbain durables et l’instauration d’une politique favorisant l’accès de tous à un logement décent.

Et d’enchaîner qu’une enveloppe de 205 MD a été réservée au « Programme de protection des zones urbaines, du littoral et maîtrise des ouvrages », pour protéger les villes et le littoral contre les inondations et la mise en place de bâtiments civils et des ouvrages portuaires durables.

Il s’agit également de l’élaboration d’une stratégie de maîtrise des risques contre les inondations à l’horizon de 2050, outre la protection des zones menacées de l’érosion maritime et la réalisation de bâtiments civils économes en énergie.

Zenzri a souligné qu’une enveloppe de 6,6 MD sera consacrée au « Programme de pilotage et d’appui » afin de maîtriser la gestion des ressources humaines et financières et garantir l’efficience des programmes crées.