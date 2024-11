La 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) se tiendra du 14 au 21 décembre 2024, réunissant 67 films issus de 22 pays, dont la Tunisie.

Parmi eux, 9 pays arabes :

Algérie,

Syrie,

Liban,

Égypte,

Maroc,

Yémen,

Jordanie,

Palestine,

Arabie Saoudite

et 13 pays africains :

Sénégal,

RD Congo,

Togo,

Cap-Vert,

Soudan,

Congo-Brazzaville,

Nigeria,

Comores,

Somalie,

Burkina Faso,

Mauritanie,

Cameroun,

Kenya

Participeront aux cinq catégories de la compétition officielle :

longs métrages fiction (LMF),

longs métrages documentaires (LMD),

courts métrages fiction (CMF),

courts métrages documentaires (CMD) et

Carthage Ciné Promesse.

Cette année, le cinéma jordanien sera à l’honneur dans la section “Focus”, avec une sélection de 12 films dédiés.

La Tunisie domine la compétition avec 17 œuvres sélectionnées : 4 longs métrages fiction, 3 longs métrages documentaires, 4 courts métrages fiction, 2 courts métrages documentaires et 4 films dans la catégorie Carthage Ciné Promesse. La Palestine et le Sénégal suivent respectivement avec 7 et 5 films en lice.

Les JCC continuent ainsi de célébrer la diversité cinématographique arabe et africaine, tout en mettant en avant des talents émergents et des productions variées, qui reflètent la richesse culturelle des régions représentées.

Compétition des films Longs métrages fiction : 15 films de 11 pays dont la Tunisie avec 4 films :

“DEMBA” de Mamadou Dia (Sénégal)

“Frantz Fanon” de Abdenour Zahzah (Algérie)

“HANAMI ” de Denise Fernandes (Cap Vert)

“Red Path” de Lotfi Achour (Tunisie)

“Mé El Aïn” de Meryam Joobeur (Tunisie)

“Aicha” de Mehdi Barsaoui (Tunisie)

“Borj Roumi” de Moncef Dhouib (Tunisie)

“SALMA” de Joud Said (Syrie)

“THE MAN DIED” de Awam Amkpa (Sénégal)

“THE VANISHING” de Karim Moussaoui (Algérie)

“THE VILLAGE NEXT TO PARADISE ” de Mo Harawe (Somalie)

“ARZÉ” de Mira Shaib (Liban)

“Seeking Haven for Mr. Rambo” de Khaled Mansour (Egypte)

“THE BLUE LAKE” de Daoud AOULAD-SYAD (Maroc)

“To a Land Unknown” de Mahdi Fleifei (Palestine)

Compétition officielle des longs métrages Documentaire : 13 films de 9 pays dont la Tunisie avec 3 films :

“A FIDAI FILM” de Kamal Djaafari (Palestine)

“À QUAND L’AFRIQUE ? ” de David Pierre Fila (Congo-Brazzaville)

“CENT DOUZE ” de Tchedre M’maka Joel (Togo)

“DAHOMEY” de Mati Diop (Sénégal).

“Hackers of the Borders” de Ismaël (Tunisie)

“Janin Jenin” de Mohamed Bakri (Palestine)

“Maroun Returns to Beirut” de Serhal Feyrouz (Liban)

“Matula” de Abdallah Yahia (Tunisie)

“NDAR : SAGA WAALO ” de Ousmane William Mbaye (Sénégal)

“Sh’hili” de Habib Ayeb (Tunisie)

“TONGO SAA” de Nelson Makengo (RD Congo)

“The Brink of Dreams” de Nada Riyadh Et Ayman El Amir (Egypte)

“RESSACS, UNE HISTOIRE TOUAREGUE ” El Ansari Intagrist (Mauritanie)

Compétition officielle des courts métrages Fiction : 17 films de 12 pays dont la Tunisie avec 4 films :

“Après le soleil” de Rayane Mcirdi (Algérie)

“Ayo ” de Yolande Eckel et Françoise-Ellong Gomez (Cameroun)

“Better than earth” de Sherif Elbendary (Egypte)

“Chikha” de Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji (Maroc)

“In Three Layers Of Darkness ” de Houcem Slouli (Tunisie)

“In the waiting room” de Moatasem Taha (Palestine)

“LEES WAXUL” de Yoro Mbaye (Sénégal)

“MAKUN” de Farès Naanaa (Tunisie)

“Mango” de Randa Ali (Egypte)

“Leni Africo” de Marwen Labib (Tunisie)

“Nothing happens after that” de Ibrahim Omar (Soudan)

“Rouge” de Samaher Mously (Arabie Saoudite)

“Bord à bord” de Sahar El Echi (Tunisie)

“Sans vous” de Oulebsir Nadjib Fawzi (Algérie)

“The Father probably” de Tolba Brothers (Mauritanie)

“Where have you been” de Mohammad Gotta (Jordanie)

“Zanatany, l’empreinte des linceuls esseulés” de Hachimiya Ahamada (Comores)

Compétition officielle des courts métrages Documentaire : 11 films de 10 pays dont la Tunisie avec 2 films :

“Fariha” de Badr Yousef (Yemen)

“Fluid Lagos” de Fluid Lagos (Nigeria)

“Cinema AlDunia” de Ali Amr (Syrie)

“The Poem We Sang” de Annie Sakhab (Palestine)

“Your Harvest May Be Delayed” de AHMAD AL-ZU’BI (Jordanie)

“Les derniers jours avec Eliane” de Mehdi Hajri (Tunisie)

“Roots Of Weaving” de Malika Sawadogo (Burkina Faso)

“Donkey Race” de Mohammed Baqer (Arabie Saoudite)

“UNYAGONI: Bahati’s sex education journey ” de Saitabao Kaiyare (Kenya)

“Au Bout Des Doigts” de Aïda Chemekh (Tunisie)

“The Other Side of Beauty” de Sami Saif Sirelkhatim (Soudan)

Carthage Ciné-Promesse : 11 films de 6 pays dont la Tunisie avec 4 films :

Terre de Dieu” de Imad Benomar (Maroc)

“Ephemeral You” de Nour Dimashkieh (Liban)

“The Deer’s Tooth” de Saif Hammash (Palestine)

“Unless you’re a tree” de Wadih Abdel Nour (Liban)

“Une Malédiction” de Bouthayna Aloulou (Tunisie)

“Ici et Là” de Youssef Guermazi (Tunisie)

“Loss” de Rami Al-Kassab (Syrie)

“Les Buveurs des Larmes” de Hazar Abbassi (Tunisie)

“Where To? ” de Omar Hossam Eldin Anbar (Egypte)

“Born a Celebrity ” de Luay Awwad (Palestine)

“1321” de Bilel Zaghdoudi (Tunisie)