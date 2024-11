Une journée de clôture du projet d’économie agricole durable, lancé par la coopération allemande au développement GIZ en partenariat avec le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a été organisée, jeudi, à Tabarka (gouvernorat de Jendouba).

Ce projet s’inscrit dans une initiative stratégique visant à renforcer le secteur privé en Tunisie, favoriser la stabilité et améliorer les opportunités d’emploi dans les petites et moyennes exploitations agricoles dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest du pays, à travers la formation et le développement des compétences des jeunes en matière d’agriculture écologique.

Au cours de cette journée de clôture, les participants ont pris connaissance des principaux résultats du projet ainsi que des recommandations visant à garantir et à promouvoir l’agriculture durable.

L’accent a été mis, à cette occasion, sur l’importance de la création de sociétés citoyennes qui exploitent les atouts de la région en suivant une vision prospective.

Les participants, dont des acteurs publics, des partenaires locaux et internationaux, des bailleurs de fonds et des représentants d’associations, ont également souligné la nécessité de prendre en compte les spécificités du milieu naturel et environnemental, notamment le climat, pour assurer une dynamique économique et sociale réfléchie et adaptée.

Lancé il y a quelques années, le projet d’économie agricole durable a bénéficié à près de 7 mille agriculteurs, dont certains sont membres de près de 20 coopératives agricoles, lit-on dans un communiqué rendu public par les parties initiatrices.

Ces structures ont été accompagnées, renforcées dans leurs plans de gestions et ont bénéficié d’un soutien pour l’accès aux financements et aux marchés, d’après la même source.