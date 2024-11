«La priorité a été donnée lors de cette campagne des grandes cultures au renforcement de l’adaptation aux changements climatiques et à l’encouragement des agriculteurs à produire le blé dur dans les zones de production du nord et les périmètres irrigués, à la réhabilitation de la culture du blé tendre et à l’augmentation des superficies dédiées à la culture de l’orge» a fait savoir, jeudi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Interrogé par les députés sur la campagne des grandes cultures 2024-2025, lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le ministre a rappelé que les superficies programmées pour les cultures céréalières, au cours de la saison 2024-2025, s’élèvent à 1,173 million d’hectares, dont 856 mille dans le nord et 317 mille hectares dans le centre et le sud. Pour les cultures irriguées, 80 mille hectares sont programmés dont 27 mille hectares dans le nord et 53 mille hectares dans le sud et le centre.

Les quantités de semences certifiées mises à la disposition des régions ont atteint jusque-là 180 mille quintaux sur 260 mille quintaux programmés et l’approvisionnement se poursuit pour mobiliser au fur et à mesure, les 80 mille semences restantes.

Pour les semences ordinaires contrôlées, “les quantités d’orge mises à la disposition des régions ont atteint jusque-là environ 80 mille quintaux et l’approvisionnement se poursuit pour atteindre les 160 mille quintaux programmés”.

En ce qui concerne le programme de distribution d’engrais chimiques, “la disponibilité de 46 mille tonnes de DAP (Di-Ammonique Phosphate), sur 120 mille tonnes programmées, de 22 mille tonnes d’ammonitrate (sur 220 mille programmées) et de 18 mille tonnes de super 45 (sur 30 mille tonnes programmées)”.

Pour les engrais phosphatés, la coordination se poursuit avec le GCT afin d’augmenter le rythme d’approvisionnement quotidien en DAP pour atteindre 1500 tonnes par jour, a encore précisé le ministre.