La Société BEST INVEST, intermédiaire en bourse, porte à la connaissance de ses clients qu’après information du Conseil du Marché Financier, elle a décidé la cessation de son activité d’intermédiation en bourse à la date du 31 décembre 2024.

Tout client est invité à se présenter, au siège social de la société sis 45, Avenue du Japon, Immeuble Millenium, Bloc A 2ème étage‐ 1073 Montplaisir afin de donner ses instructions concernant le sort de ses comptes (espèces et titres) ouverts sur les livres de la société et ce, au plus tard le 25 décembre 2024.