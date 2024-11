Au cours de la saison 2024-2025, les exportations tunisiennes d’huile d’olive devront atteindre près de 300 mille tonnes par rapport à une production estimée à 340 mille tonnes, a indiqué le PDG de l’Office national de l’huile (ONH), Hamed Dali.

Intervenant, lundi, lors d’une conférence de presse, Dali a indiqué que les exportations d’huile d’olive devront enregistrer une augmentation de 50%, par rapport à la saison écoulée, avec un volume d’exportation enregistré de 195 368 tonnes, dont 28 600 tonnes provenant d’huile d’olive conditionnée.

Durant la saison 2023/2024), la valeur des recettes d’exportation a atteint un niveau record de 5162 millions de dinars (MD), a-t-il précisé.

S’agissant de la consommation locale, Dali a estimé qu’elle devra osciller entre 30 et 40 mille tonnes durant cette saison, faisant savoir que l’ONH prépare le lancement du programme national (2024-2025) de consommation locale d’huile d’olive.

Il a rappelé que ce programme a été lancé, durant la saison écoulée pour la promotion de la consommation interne d’huile d’olive.

Dans le cadre de ce programme, l’huile d’olive extra vierge est vendue à un prix préférentiel de 15 d/litre. L’objectif de ce programme est de faire face à la hausse sans précédent des prix, résultant du manque de production.

D’après Dali, une évaluation de ce programme sera menée par tous les intervenants chargés de l’approvisionnement et de la distribution de l’huile d’olive, en vue d’améliorer son rendement durant cette saison.

Le responsable a fait savoir que jusqu’à présent, le programme de 2023-2024 a été achevé, précisant qu’une quantité minime de 80000 litres est en train d’être écoulée actuellement sur le marché.

Il a rappelé que les quantités d’huile d’olive commercialisées sur le marché local, dans le cadre de ce programme, sont de l’ordre de 7,5 millions de litres, représentant 25% de la consommation locale.

Lancé en décembre 2023, ce programme a enregistré un succès, manifesté par l’afflux des Tunisiens pour l’acquisition de l’huile d’olive d’une qualité supérieure.

Durant la semaine dernière, les prix d’huile d’olive à l’export ont marqué une baisse passant de 18 d/ litre à 14d/litre, a fait savoir Dali, faisant remarquer que les prix appliqués en Tunisie sont liés aux prix sur le marché international, lesquels ont enregistré une tendance baissière, passant de 7,75 euros/kg (Semaine 16/09-22/09) à 5,92 euros/kg (semaine 4/11-10/11).

Selon les prévisions, durant la saison 2024-2025, les prix de vente de l’huile d’olive devront suivre une tendance baissière, a indiqué le responsable, notamment avec une hausse prévue de 29% de la production à l’échelle internationale, pour s’établir à 3200 mille tonnes (l’Espagne : 1300 mille tonnes, Tunisie et la Turquie : 340 mille tonnes, la Grèce 270 mille tonnes et l’Italie 220 mille tonnes).

Durant cette saison, la production nationale d’huile d’olive devra évoluer de 55% par rapport à la saison écoulée, avec une production d’olive estimée à 1,7 million de tonnes. Jusqu’à présent, le taux d’avancement de l’opération de la récolte de l’olive a atteint 6%, avec un taux d’extraction de l’huile variant entre 16% et 18 %.

Dali a indiqué l’ONH a entamé, lundi, 11 novembre 2024, l’achat de quantités d’huile d’olive sur l’ensemble du territoire tunisien, à “des prix en adéquation avec ceux pratiqués sur les marchés internationaux et locaux.

Cette mesure a été prise par le département de l’agriculture dans l’objectif de garantir la réussite du démarrage de la campagne de récolte, de transformation et de commercialisation des olives.

Parmi les mesures annoncées, figure la mise à disposition des capacités de stockage de l’ONH dans ses centres régionaux ( 80 000 tonnes ), afin de permettre aux agriculteurs et producteurs de stocker leur huile d’olive selon leurs besoins.

Il a été, aussi, décidé de mettre en place un programme de financement du stockage de l’huile d’olive auprès des producteurs en cas de poursuite de la baisse des prix sur le marché intérieur.

Il s’agit également de maintenir la mesure de prorogation de trois mois du délai de remboursement des crédits saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires des huileries, outre la coordination avec les banques pour garantir le financement des intervenants afin d’assurer le bon déroulement de la campagne.

La dernière mesure concerne la création d’une cellule de suivi permanente chargée d’assurer l’avancement de la récolte, la transformation, la commercialisation de l’huile d’olive et de suivre le rythme d’évolution des prix aux niveaux national et international, et ce en coordination avec toutes les structures concernées.

Cette cellule travaillera, également, avec les comités régionaux de suivi pour pallier aux difficultés qui pourraient survenir au cours de la campagne, a conclu Dali .