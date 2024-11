Au cours de l’année 2025, le gouvernement prévoit de consacrer une enveloppe de 5,4 milliards de dinars pour l’investissement et et le opérations financières destinées à des projets de développement répartis sur 22 portefeuilles ministériels, contre 5,3 milliards de dinars prévus cette année, soit une augmentation d’environ 148 MD.

Ces données ont été publiées dans le rapport des commissions des finances de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), sur le projet du budget et la balance économique pour l’année 2025.

Le ministère de l’Equipement occupe la première place des ministères bénéficiant d’investissements gouvernementaux avec 1,8 milliard de dinars, consacrés à l’achèvement des projets en cours et au lancement d’autres nouveaux projets, à l’instar de la poursuite de l’achèvement du pont de Bizerte, d’un coût d’environ 1 milliard de dinars et l’affectation de 336 millions de dinars aux pistes rurales.

“L’investissement public est un levier essentiel pour relancer l’économie.”

Le gouvernement se penche sur la mise en œuvre des programmes liés à la protection contre les inondations et le programme spécifique des logements sociaux avec la consécration de 20 millions de dinars au premier logement.

Il prévoit, également, de consacrer par tranches environ 1,4 milliard de dinars au ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche pour la réalisation de divers projets, dont environ 796 millions de dinars pour les dépenses d’interventions en matière de développement et 667 millions de dinars pour les dépenses d’investissement.

Le ministère de l’Intérieur bénéficiera de 1,2 milliard de dinars, dont 999 millions de dinars pour les dépenses de développement et 242 millions de dinars pour les investissements, afin de renforcer sa capacité en matière d’appui aux efforts des collectivités locales.

“Le secteur de l’agriculture bénéficiera d’investissements conséquents pour assurer la sécurité alimentaire.”

Le ministère de la défense recevra environ 977,8 millions de dinars l’année prochaine sous forme de fonds de paiement pour l’achèvement des programmes et projets relevant de sa mission de protection de la sécurité nationale.

L’Exécutif a réservé au ministère de l’Economie et de la planification une enveloppe d’environ 862,8 millions de dinars, soit une hausse de 0,7 % par rapport à l’allocation de l’année 2024, en raison de la programmation d’importantes enveloppes pour la réalisation du programme de développement intégré et l’accroissement des enveloppes à l’effet de fournir l’autofinancement des projets.

“Le gouvernement mise sur le développement des régions et la création d’emplois.”

Le gouvernement a programmé d’accorder au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie 267,7 millions de dinars, dont 108,5 millions de dinars réservés au secteur de l’énergie et 14millions de dinars pour le secteur minier, dans le cadre d’une initiative visant à attirer des investisseurs par l’Office national des Mines.

La répartition des dépenses pour les programmes de développement et de l’investissement public comprend l’allocation de 89,3 millions de dinars u secteur du tourisme, 81 millions de dinars au Ministère des technologies de la communication, 15,8 millions de dinars au ministère du Commerce et du Développement des Exportations et 12,2 millions de dinars au Ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières