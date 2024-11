Après la 7e journée de la Ligue 1 de football tunisien, l’Olympique de Béja domine le classement avec 17 points, avec une série de cinq victoires et deux nuls, sans aucune défaite, et une solide défense qui n’a encaissé que deux buts.

Ils partagent la meilleure différence de buts (+6) avec l’ES Zarzis, qui occupe la deuxième place avec 16 points, à une unité de la tête. Zarzis se distingue également par son efficacité offensive, avec 9 buts marqués en 7 matchs.

Le Club Africain suit de près, à la troisième position, avec 15 points, et affiche la meilleure différence de buts (+8), illustrant un solide équilibre entre attaque et défense, ayant marqué 9 fois pour un seul but encaissé.

A 15 points, l’US Monastirienne occupe la 4e place, grâce à quatre victoires et trois matchs nuls, confirmant sa constance cette saison.

Le Stade Tunisien complète le top 5 avec 14 points, suivi de l’Espérance Sportive de Tunis, qui totalise 12 points avec un potentiel offensif remarquable de 10 buts inscrits. Cependant, l’Espérance a perdu du terrain en concédant plusieurs nuls.

Dans le bas du classement, la situation est plus délicate.

Classement Pts

1. O. Béja 17

2. ES Zarzis 16

3. C. Africain 15

4. US Monastir 15

5. S.Tunisien 14

6. Espérance ST 12

7. JS Omrane 10

8. CS Sfaxien 10

9. AS Gabès 8

10. AS Soliman 7

11. ES Metlaoui 6

12. US Ben Guerdane 5

13. ES Sahel 5

14. CA Bizertin 4

15. US Tataouine 3

16. EGS Gafsa 3