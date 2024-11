“Le gouvernement s’emploie à mieux encadrer les tunisiens résidents à l’étranger afin de leur assurer les meilleurs services à travers le projet du consulat numérique qui sera parachevé au cours de l’année 2025 et généralisé à toutes les missions diplomatiques”, a souligné le chef du gouvernement Kamel Madouri, à l’ouverture des séances plénières communes entre le parlement et le conseil des régions et des districts, consacrées à l’examen des projets de loi des finances et de budget de l’état au titre de l’année 2025.

Présentant la déclaration du gouvernement vendredi, au siège de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo, Madouri a indiqué que le gouvernement œuvre à la mise en place du guichet unique pour rapprocher les prestations et simplifier les procédures à la diaspora tunisienne.

Il a précisé que son gouvernement s’oriente vers la réduction des coûts des transferts financiers des Tunisiens résidents à l’étranger afin de les exploiter dans les projets économiques, plutôt que dans la consommation.

Le chef du gouvernement a relevé que les efforts se poursuivent afin de renforcer les mécanismes de couverture sociale en faveur des tunisiens résidents à l’étranger et leurs enfants à travers les conventions internationales de sécurité sociale et les autorisations de régularisation des périodes de coopération technique pour certains d’entre eux.