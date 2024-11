Quatre projets verts ont été retenus et bénéficieront d’un appui financier global de plus de 1,3 millions d’euros (environ 4,02 MD), par “Greenov’i“, projet financé par l’Union européenne à travers le programme “Tunisie verte et durable” pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie.

Cette sélection fait suite à l’appel à projets “Lead4Green” lancé le 27 novembre 2023, dans l’objectif de soutenir les structures d’accompagnement dans le renforcement de leurs activités et le développement de nouveaux services afin de favoriser la création d’entreprises vertes, indique “Greenov’i”, lundi, dans un communiqué.

Les projets retenus se distinguent tous par leur caractère innovant et prometteur pour le développement de l’entrepreneuriat vert en Tunisie.

Il s’agit du projet “Women Go Green 2” mis en œuvre par “Redstart Tunisie“, dont l’objectif principal est d’encourager le développement de l’entrepreneuriat féminin dans les secteurs vert, bleu et circulaire, tout en soutenant la transition écologique, particulièrement dans les gouvernorats de l’intérieur de la Tunisie.

“OST Goes Green” mis en œuvre par Open startup Tunisia est le deuxième projet sélectionné. Il a pour objectif de soutenir les porteurs de projets en leur offrant un accès à une expertise sectorielle, un accompagnement juridique, des financements adaptés et des outils de mesure d’impact, tout en développant un écosystème favorable à l’entrepreneuriat vert.

Le troisième projet retenu c’est le projet “Oasis et Forêts solidaires” mis en œuvre par Shanti et qui vise à renforcer les capacités des éco-entrepreneurs pour les aider à évoluer vers des structures durables et agiles. Ce projet s’appuie sur une synergie entre les clusters locaux du Nord-ouest et du Sud-ouest, tout en promouvant des pratiques résilientes et une approche d’économie circulaire. En ciblant ces deux régions, il contribue à une transition économique durable et solidaire.

Le quatrième projet c’est le projet “Programme d’incubation du Lab’ess à Tunis” mis en œuvre par Lab’ess. Ce projet s’engage à soutenir la transition environnementale en Tunisie en créant des opportunités économiques durables.

“Greenov’i” est un projet de 12 millions d’euros, lancé en 2023, qui se propose d’accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans. Il soutient le développement d’éco-entreprises et appuie l’adoption de modes de production sobres, durables et équitables. Il est financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme “Tunisie Verte & Durable” pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la Planification.