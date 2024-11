Trois films tunisiens ont été sélectionnés à la quatrième édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea International Film Festival – RSIFF) qui a annoncé une partie de sa sélection officielle.

Placée sous le thème « La nouvelle maison du cinéma », cette 4ème édition du RSIFF aura lieu du 5 au 14 décembre 2024, en Arabie Saoudite.

AGORA, un long métrage de fiction écrit et réalisé par Ala Eddine Slim fera sa première arabe au RSIFF dans la section Coups de cœur du festival qui présente “12 films présentant des perspectives mondiales et des expériences humaines partagées grâce à des techniques de narration innovantes et à des récits frais”, indique le site du festival. Cette section est dédiée “à la promotion de la diversité culturelle, en présentant des films primés des quatre coins du monde.”

AGORA (102′) est une coproduction tuniso-franco-saoudienne de 2024. Le casting est porté Neji Kanaweti, Bilel Slatnia, Majd Mastoura, Sonia Zarg Ayouna

Synopsis: Un chien bleu et un corbeau noir racontent l’étrange histoire de trois revenants – des gens qui ne sont pas tout à fait morts, mais pas vivants non plus – qui resurgissent dans une ville isolée, ravivant les mystères non résolus autour de leurs disparitions respectives. À la fois absurde et inquiétante. Agora se révèle peu à peu à la fois fable poétique et commentaire politique sur l’état de la Tunisie.

Fragments de vie d’Anis Ben Dali et On the Edge de Sahar El Echi ont été sélectionnés dans la compétition des courts métrages à laquelle figurent 26 films.

Fragments de vie est écrit et réalisé par Anis Ben Dali (23′, 2023). Il est porté par un casting composé de Youssef Ajili, Youssef Gueblaoui, Nayer Zidi, Walid Ayari et Chaker Yaakoubi

Synopsis: Dans un village de montagne isolé entièrement habité par des enfants, Slim, un garçon orphelin de père abandonné par sa mère, est aux prises avec l’isolement et l’asthme. Désespérément à la recherche de compagnie, Slim construit une figure paternelle de fortune, logée dans une habitation isolée de la forêt.

“On the Edge” de Sahar El Echi

Synopsis: Mounira vend des fricassées sur un marché de voitures d’occasion, un lieu résolument masculin. Mounira essaie de sublimer sa vie du mieux qu’elle peut pour échapper au dur quotidien de cet environnement hostile.

Outre les films en compétition, le festival présente des sections pour les films hors compétition (Projections spéciales, Arab Spectacular…). Les films dans les sections compétitives concourent pour les Yusr Awards, en plus d’autres prix attribués par les partenaires du festival.

Le RSIFF se déroulera au cœur de la ville culturelle de Djeddah, « Al-Balad », un site classé au patrimoine de l’UNESCO d’où vient le thème de cette année qui s’inspire des maisons historiques d’Al Balad, telles que « Beit Nassif », « Beit Madbouli » et « Beit Sharbatly ».