Les travaux du 7e congrès de la société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille ” ayant pour thème “une médecine plurielle pour un patient singulier” ont démarré jeudi après-midi à Hammamet et se poursuivront jusqu’à samedi 2 novembre, avec la participation de plus de 1400 médecins dans les secteurs publics et privés.

Le président du congrès et vice président de la société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille Habib Jerbi a souligné, dans une déclaration à la TAP, l’importance de ce congrès qui constitue une opportunité idoine à même d’impulser la formation continue des médecins généralistes et des médecins de famille, vu leur rôle primordial dans la prise en charge des patients.

Il a précisé que les participants à ce congrès débattront de plusieurs thèmes liés aux divers aspects de l’exercice de la médecine générale et de la médecine de famille et prendront part aux ateliers- débats sur plusieurs thématiques tels que “le rôle de l’intelligence artificielle dans l’exercice de la médecine” “la migration des médecins” “la Télémédecine” et la qualité des prestations offertes aux patients” .

Le programme du congrès comporte 36 conférences académiques et 114 ateliers ainsi que des sessions de formation et des master- class destinés aux médecins a-t-il dit, précisant qu’un diplôme sera remis aux participants par l’un des doyens de la faculté de médecine.