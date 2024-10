La 15éme édition du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie(SIAT) a ouvert, mercredi, ses portes au Parc des Expositions du Kram et se poursuivra jusqu’au 2 novembre 2024.

Avec plus de 250 exposants venus de différents pays, le SIAT vise à offrir aux investisseurs l’opportunité de nouer des contacts de partenariat et à faire connaitre et valoriser les résultats de la recherche scientifique agricole.

Cet événement constitue, également, une occasion pour les professionnels et les acteurs du secteur agricole pour connaitre les nouveautés technologiques dans ce domaine.

Organisée par l’Agence de promotion des investissements agricoles(APIA), cette nouvelle édition placée sous le slogan : « L’Innovation pour un Investissement Résilient, Inclusif et Durable », comporte de nombreux espaces tels que l’espace investisseur, l’espace initiative, l’espace produit de terroir et l’espace village digital avec la participation de 40 startups et l’espace d’accompagnement.

La Directrice générale de l’Agence de la Promotion des Investissements Agricoles(APIA), Inji Doggui a confirmé, à cette occasion, la participation de représentants de 15 pays à cette nouvelle édition.

Il s’agit de l’Allemagne, la France, l’Italie, les Etats-Unis d’Amérique, la Turquie, le Niger, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, l’Espagne, la Suisse, la Russie et le Congo Démocratique.

Et de poursuivre que le Conseil international des dattes sera l’invité d’honneur de la 15éme édition du SIAT avec un pavillon de 200 mètres carrés (m2) consacrés aux États membres.

Doggui a, en outre, souligné qu’un forum sur “L’investissement durable pour renforcer la résilience de l’agriculture”, sera organisé en marge de ce salon.

Il a pour objectif d’identifier l’empreinte carbone, l’empreinte eau et tous les développements et solutions intelligents dans le secteur agricole, avec des présentations des expériences pilotes et des témoignages éloquents pour les gouvernorats de Nabeul et de Kairouan.

Une série d’exposés et d’ateliers sera organisée, dont deux ateliers sur le système des dattes et d’autres ateliers sur l’investissement dans tous les aspects des secteurs renouvelables, le financement des start-ups, les sociétés communautaires et la transition écologique, ainsi que des présentations techniques sur la récolte d’olives et l’aquaculture.

La directrice de l’APIA a ajouté qu’une journée de partenariat pour les investisseurs et les promoteurs agricoles est prévue, lors du salon, afin de nouer des relations avec les pays étrangers et de forger des partenariats tunisien/tunisien.

Le SIAT 2024 sera marqué, aussi, par l’organisation d’un concours national sur les solutions TIC appliquées à l’Agriculture “GREEN’TIC”.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a, affirmé à l’ouverture du salon, que le SIAT est une occasion de présenter les dernières innovations et développements concernant les technologies agricoles en relation avec les systèmes agricoles dans toute la chaîne de production, ainsi que d’échanger des expertises dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Ben Cheikh a souligné que la Tunisie parie, actuellement, sur le secteur agricole et la pêche.

Le département œuvre en vue de rendre l’agriculture durable, résiliente et inclusive, qui et le slogan de cette nouvelle édition du SIAT, en tenant compte de la rareté des ressources naturelles et en contribuant à la sécurité alimentaire et hydrique.

À cet égard, les politiques agricoles ont, notamment, inclus l’élaboration d’un plan national de résilience au climat, ainsi que la mise en œuvre de plans et programmes pour la mobilisation et la gouvernance de l’exploitation des différentes ressources naturelles provenant de l’eau, du sol, des forêts et des ressources marines, avec une vision globale et durable du développement.