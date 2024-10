À Mascate, huit mémorandums d’entente ont été signés entre l’Algérie et le Sultanat d’Oman, dans le cadre de la visite d’État du président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune. Ces accords couvrent des secteurs variés et visent à renforcer la coopération bilatérale.

Détails des Mémorandums signés :

Éducation – Signé par les ministres des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf (Algérie) et M. Badr Bin Hamad Albusaidi (Oman).

Emploi et Formation – Signé par les mêmes ministres des Affaires étrangères.

Information – Également signé par M. Attaf et M. Albusaidi.

Services Financiers – Signé par les ministres des Finances, M. Laaziz Faid (Algérie) et M. Sultan bin Salem Al Habsi (Oman).

Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique – Signé par le ministre de l’Enseignement supérieur algérien, M. Kamel Baddari, et le ministre omanais des Affaires étrangères.

Organisation des Expositions, Événements et Conférences – Signé par le ministre algérien du Commerce, M. Tayeb Zitouni, et son homologue omanais, M. Qais bin Mohammed Al Yousef.

Promotion de l’Investissement – Signé par M. Omar Rekkache, Directeur général de l’AAPI, et M. Al Yousef (Oman).

Environnement et Développement Durable – Signé par la ministre algérienne de l’Environnement, Mme Fazia Dahleb, et le ministre omanais de l’Énergie et des Minéraux, M. Salem Bin Nasser Al Aufi.

Cette signature renforce le partenariat stratégique entre les deux nations et promet des avancées dans des domaines clés pour les deux pays.