La chirurgie du cancer du sein représente 57% de l’ensemble des interventions chirurgicales réalisées à l’Institut Salah Aziz de cancérologie, a indiqué Besma Hsaini, directrice générale de l’institut, dans une déclaration à TAP en marge d’une journée portes ouvertes organisée à l’occasion de l”octobre rose.

Le cadre médical et paramédical de l’institut « a ainsi effectué 6585 opérations chirurgicales de tumorectomie et de mastectomie au cours de l’année 2023, soit 3099 opérations pour des femmes et 1756 pour des hommes », a-t-elle précisé.

Hsaini a expliqué que 70 % des patientes atteintes d’un cancer du sein subissent une intervention chirurgicale, tandis que les autres sont à un stade avancé de la tumeur et sont traitées par chimiothérapie et radiothérapie, notant que celles qui sont complètement guéries de la maladie (considérée comme une maladie chronique) restent sous surveillance médicale (soumises à une médication hormonale pendant cinq ans).

Elle a également précisé que l’institut fournit diverses prestations médicales pour le traitement de tous les types de cancers, à l’exception de la leucémie, qui est traitée à l’hôpital Aziza Othmana, et rappelé les difficultés existantes empêchant parfois l’achèvement du traitement de certains patients.

« Nous avons dû reporter les dates des séances de radiothérapie pour un certain nombre de patients en raison d’une panne survenue aux appareils existants et cela dure depuis dix jours malgré les contrats de maintenance avec le fournisseur », a-t-elle déclaré.

Les services médicaux et thérapeutiques de l’Institut Salah Aziz devraient être renforcés en 2025 par deux nouveaux appareils de radiothérapie et de personnel médical et paramédical pour combler le manque de ressources humaines, qui est également l’un des défis à relever, a-t-elle encore fait savoir.

L’Institut Salah Aziz a organisé aujourd’hui samedi, dernier samedi d’octobre, des consultations de dépistage gratuit et de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce et de l’auto-examen (auto-palpation mammaire).

A cette occasion, un comité médical a été mis en place à l’hôpital pour assurer le suivi des cas suspects depuis le dépistage jusqu’à leur orientation vers d’autres examens et l’élaboration du rapport du médecin : « Il s’agit de femmes qui seront prises en charge par l’institut ou qui seront orientées vers des institutions hospitalières publiques ou privées dans le cadre de la coopération et du partenariat », a précisé Hsaini.