Deux projets de films tunisiens, “Tkallem” et “La femme assise dans le couloir”, sont parmi les gagnants de la 34ème édition de la Bourse d’aide au développement au 46ème Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, organisé du 18 au 26 octobre 2024 à Montpellier, en France.

Les bourses d’aide au développement décernées dans le cadre des Cinemed Meetings ont été attribués à quatre projets de films dont “Tkallem” de Nejib Kthiri, réalisateur et Afef Ben Mahmoud, productrice – Mésanges Films (Tunisie/Grande-Bretagne) et “La femme assise dans le couloir” de Lotfi Achour (réalisateur et producteur) et Sébastien Hussenot (producteur) – La Luna Productions (France/Tunisie).

Le Grand prix a été attribué, ex aequo, à Tkallem du Tunisien Nejib Kthiri et Le refuge du Palestino-syrien Abdallah Al-Khatib, avec Salah Issaad à la production (Issaad Film Productions, Algérie).

Une bourse de 4 000 € dotée par le Centre national du Cinéma et de l’image animée (CNC) en plus de 2 500 € en prestations de services dans le cadre de la post-production et 2 500 € en prestations de post-production son dans le cadre d’une post-production son complète qui sont dotées par la société de production Saraband ont été attribué au projet “Tkallem”.

Synopsis : Dans la Tunisie de 2023, les tensions sociales croissantes découlant de la crise des réfugiés subsahariens alimentent le racisme et la xénophobie. Walid, un garçon tunisien noir de douze ans, est aux prises avec des interrogations constantes sur son identité et une vague croissante de bigoterie. Pour ajouter à ses défis, Walid fait face à un mutisme progressif, une condition qui le rend muet lorsqu’on le presse de parler de son identité.

Une bourse de 4 000 € dotée par la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, 3 500 € en prestations de service dans le cadre d’une post-production image complète dotés par French Kiss Studio et 3 500 € en prestations de post-production son dans le cadre d’une post-production son complète dotés par Cercle Rouge Productions ont été attribués au projet “La femme assise dans le couloir”.

Synopsis : Quand Sonia (19) apprend que son père, supposé mort dans un accident, a péri sous la torture durant la dictature de Ben Ali, elle se rend à Tunis pour tenter de découvrir la vérité sur son histoire familiale. Sonia réalise, derrière l’histoire de ce père, les sacrifices qu’a dû faire sa mère trente ans plus tôt.

Une résidence d’écriture de 10 jours offerte par le Centre des écritures cinématographiques du Moulin d’Andé a été attribuée au projet « Le goût de la pêche de Elene Mikaberidze, réalisatrice Ketie Danelia, productrice – Takes Film (Géorgie).

Les quatre projets de films primés étaient parmi une liste de 14 projets sélectionnés à la Bourse d’aide au développement 2024. Une Mention spéciale du jury a été attribuée à d’autres projets qui représentent les pays suivants: Maroc, Liban, Chypre, France et Italie.

Le Palmarès de la 34e Bourse d’aide au développement et de la 10e édition du court au long (à laquelle figure 4 projets de films) a été publié au cours de la semaine sur le site du festival.

Le palmarès de la 46ème Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier a été dévoilé samedi. Il est à rappeler que les films tunisiens, Aïcha de Mehdi Barsaoui, Les Enfants rouges de Lotfi Achour et La Guêpe et l’Orchidée de Saber Zammouri, étaient dans la sélection officielle.